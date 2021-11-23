РИАМО - 23 ноя. Во вторник в столице пройдет прощание с народным артистом России Валерием Гаркалиным. Оно состоится в учебном театре Российского института театрального искусства - ГИТИСа.

Начало мероприятия назначено на 11 часов. Похоронят артиста на Миусском кладбище рядом с женой.

Валерий Гаркалин умер 20 ноября. Ему было 67 лет. Причиной смерти стал коронавирус. Артист был госпитализирован в столичную Коммунарку еще 2 октября в тяжелом состоянии. Врачи ввели его в искусственную кому. Но побороть инфекцию так и не смог.

Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Его актерская карьера началась в театре кукол. В первом кино он дебютировал в 1989 году. До 2001 года был актером Театра Сатиры, в 2007 году перешел в Московский театр им. Пушкина. Профессор ГИТИСа, педагог кафедры эстрадного искусства, с 2002 года руководил мастерской Факультета эстрады.

Зрители запомнят его по ярким ролям в кино «Ширли-мырли», «Ландыш Серебристый», «Катала» и многим другим.