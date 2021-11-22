РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Директор спортивной школы Олимпийского резерва Люберец Леонид Троицкий предложил построить лыжероллерную трассу в Томилинском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Троицкий вместе с тренерами спортшколы проинспектировал предполагаемое место работ.

«Сегодня в отделении лыжного спорта люберецкой школы Олимпийского резерва занимаются 60 человек в возрасте от 9 до 25 лет. Большую часть года, когда отсутствует снежный покров, они вынуждены тренироваться на существующей базе в Раменском и на территории частного спортивного объекта «Зенит» в Томилине», - сказал Троицкий.

Он добавил, что необходимых лыжероллерных трасс в Люберцах нет. Объект протяженностью более 1 км планируют построить в районе Волкуши.

В настоящий момент идет подготовка предварительных расчетов объема и стоимости работ.