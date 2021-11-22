РИАМО - 22 ноя. Сайт «Добродел» был запущен по поручению губернатора Московской области в 2015 году. С тех пор на нем зарегистрировались около 2 млн пользователей, сообщила пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

На момент начала своей работы портал «Добродел» предлагал оставлять заявки по 142 подкатегориям. Сегодня их уже 710.

За все время работы «Добродела» пользователи сайта подтвердили решение более 2,3 млн проблем. Чаще всего решения принимали по вопросам содержания дворов (643,6 тыс.), дорог (397,6 тыс.) и уборки грязи и мусора (436,4 тыс.).

Более 160 тысяч проблем было решено и принято жителями по социально значимым темам: общественный транспорт (67 тыс.), медицина (53,6 тыс.), окружающая среда (16,7 тыс.), энергетика (15,7 тыс.), образование (9,7 тыс.). Около 160 тыс. проблем решено и принято жителями по темам, связанным с общественным транспортом (67 тыс.), медициной (53,6 тыс.) и окружающей средой (16,7 тыс).

Помимо проблем и жалоб, пользователи могут добавлять собственные проекты по решению местных вопросов, следить за строящимися объектами через сервис «Подмосковные стройки» и получать информацию об отключении горячей воды.