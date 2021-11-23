РИАМО - 23 ноя. Внушительных государственных и международных праздников за этим днем пока не закреплено, но некоторые приметы и важные события сделали 23 ноября особенным. Так, мировое сообщество отмечает в эту дату Международный день акварели, а на Руси по ней оценивали лед на водоемах.

Международный день акварели

Однажды в 1991 году мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо совершенно убежденный в том, что акварель ничуть не хуже масла, решил убедить в этом факте остальных людей. А именно, закрепить за 23 ноября Международный день акварели. Художнику удалось возродить интерес сообщества к этой технике живописи и сделать ее популярной.

В основе названия акварели лежит слово «вода», выполненные ею картины, действительно можно назвать водянистыми. Изображение получается легким и воздушным, чем сильно отличается от того же масла.

Интересно, что знакомство детей с рисованием, как правило, начинается именно с акварельных красок. С ними легко работать и их можно смыть обычной водой.

Учреждена Медицинская коллегия России

А вот Екатерине II в 1763 году было совсем не до искусства. К России подбиралась страшная болезнь – оспа. По всей Европе эпидемия уносила тысячи жизней. Неудивительно, что именно этот мор стал переломным моментом в мировой и отечественной медицине.

В Англии, устав бороться с эпидемией практически голыми руками, решили впервые попробовать искусственно заразить человека оспой. При такой форме заражения болезнь протекала легче, а у подопытного вырабатывался иммунитет.

23 ноября 1763 года Екатерина II учредила медицинскую коллегию, первым председателем которой стал барон Черкасов. Едва заняв должность, он предложил использовать заграничный опыт и срочно сделать населению страны прививку от оспы. Пример подданым показала сама императрица и ее сын, успешно сделавшие прививку первыми. Так Екатерина II еще в 18 веке наглядно доказала пользу вакцинации.

День памяти Георгия Победоносца

23 ноября принято вспоминать святого, изображение которого украшает герб Москвы. Георгий Победоносец был верующим христианином, поступив на службу в римское войско он был замечен императором Диоклитианом и стал одним из старших военачальников.

Император-язычник очень боялся усиления христиан и пообещал поддержку тем, кто осуществит расправу над ними. Георгий, узнав об этом решении, раздал все свое наследство нищим, отпустил рабов и открыто заявил о своей вере.

Диоклитиан пытался вразумить своего любимца, но услышав гневную отповедь велел его колесовать. Однако после жестокой казни Георгий восстал исцеленным убедив всех в истинном чуде своей веры.

Радион Ледолом и Ераст

23 ноября православная церковь отмечает память шести апостолов от семидесяти, в том числе Ераста и Родиона. С этим днем на Руси были связаны важные приметы. Так, крестьяне старались в эту дату отнести в церковь хлеб и большой кусок соли. После освещения их скармливали домашней скотине, наделяя здоровьем.

Если на Ераста светило солнце, значит, дети, рожденные 23 ноября, обязательно будут счастливыми, умными и сильными.

На реках к этому дню вставал лед, но он был ломким и непрочным, поэтому пересекать водоемы становилось невозможно ни на санях, ни на лодке. Зато вскоре после Ераста должен был встать настоящий лед и открыться зимний путь.

День вставания с той ноги

История этого праздника неизвестна, что, впрочем, не мешает ему пользоваться популярностью у интернет-сообщества. Посвящается он тем, кто верит в приметы. А поскольку почти каждый знает и помнит хотя бы одну, отмечать День вставания с той ноги может любой человек.

Главное условие празднование – обязательно встать с той ноги. А именно, убедить себя, что какой бы ногой первой ты на пол не ступил, она и есть «та». А значит и весь день пойдет как надо. Психологи подтверждают пользу такого упражнения, позитивный настрой действительно может существенно повлиять на течение дня.

День рождения Николая Носова

Фраза «Встал не с той ноги», пожалуй, прекрасно объясняет будни героя трилогии сказок писателя, родившего 23 ноября 1908 года. Николай Носов подарил советскому народу огромное количество прекрасных детских историй, но всенародную любовь ему, конечно, принесли приключения невезучего плутоватого Незнайки. За нее он получил Госпремию РСФСР им. Н.К. Крупской.

Не одно поколения выросло на его литературе. Дети с упоением проглатывали «Мишкину кашу», «Живую шляпу», «Огородников», «Огурцы» и «Чудесные брюки», следили за ростом героя «Дневника Коли Синицына» и повести «Витя Малеев в школе и дома», искали рассказы Носова в «Мурзилке». Талантливого писателя удостоили Сталинской премии.

Мало кто знает, но еще одну Госпремию Носов получил за учебный фильм для танкистов, снятый в годы Великой Отечественной войны. Он был активным и любознательным человеком, увлекавшимся электротехникой, фотографией, шахматами и музыкой, и прожил яркую полную сказочных историй, созданных им самим, жизнь.​