РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. С 15 по 21 ноября волонтеры городского округа Люберцы отработали 37 вызовов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В основном это доставка продуктов и лекарств. Сегодня намечается тенденция к снижению количества заявок, ситуация постепенно стабилизируется. В начале ноября волонтеры центра выезжали по обращениям до 10 раз в день», - сказал заместитель руководителя волонтерского центра Ашот Маргарян.

По его словам, в штабе помогают 147 человек. Оставить заявку добровольцам можно по номерам телефонов: 8 (495) 503-55-36 или 8 (916) 427-28-31. Единый номер горячей линии #МЫВМЕСТЕ: 8 (800) 200-34-11.