РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян проведет 28 ноября открытую тренировку, сообщил спортсмен.

Организаторы занятия – Федерация силового экстрима России и РосМолСпорт Московской области.

Тренировка пройдет в рамках подготовки к мировому рекорду в Казани в 2022 году. Там спортсмен попробует установить рекорд по буксировке техники, не имеющей аналогов. Также Агаджанян до разрыва надует медицинскую грелку объемом три литра. Начало в 12:00.