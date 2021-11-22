РИАМО - 22 ноя. На территории 5 военных городков Московского региона установили 8 специальных контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба ФГБУ «ЦЖКУ» министерства обороны РФ по Москве и области.

Контейнерные площадки появились на территориях городских округов Красногорск, Мытищи, Дмитровского округа. Таким образом, план на текущий год выполнен в полном объеме.

Устройство контейнерных площадок силами жилищно-коммунальной службы № 5 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по Москве и Московской области ведется в соответствии с установленными требованиями и нормами действующего законодательства.

Новые контейнерные площадки вмещают минимум по два контейнера и полностью соответствуют требованиям законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В этом году в ведомстве планировали систематизировать график и организовать вывоз твердых коммунальных отходов в 157 военных городках и выполнить обустройство 74 контейнерных площадок в соответствии с требованиями действующего законодательства.