РИАМО - 22 ноя. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поднял вопрос об ужесточении законодательства о наказании за хулиганство на дорогах, сообщает РИА Новости.

Спикер нижней палаты парламента поручил как можно скорее разработать поправки в российское законодательство. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев пригласил для этой работы экспертов, представителей общественности и автомобилистов.

«С января по сентябрь 2021 года – 96 314 аварий. Погибло — задумайтесь над этой цифрой — 10 516 человек. Армия. Молодые люди в основном. Они нам так нужны», — сказал Васильев.

Руководитель фракции отметил, что за повторные нарушения ответственность будет строже, чем в первый раз. Также будет разработан порядок конфискации транспортных средств, которые становились угрозой для жизней людей.

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