РИАМО - 22 ноя. Программа реновации в столице началась в 2017 году. С тех пор в столице удалось расселить 131 здание, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

До конца 2021 года 36 тыс. москвичей начнут переселяться в новое жилье, 22 тыс. жителей столицы уже получили новое жилье в этом году.

«За время реализации программы реновации полностью расселен 131 дом, 42 из них — в 2021 году», — сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В ближайшее время жители города примутся за переезд в новые квартиры на Смольной, Люблинской, Малой Юшуньской, 15-й Парковой улицах, а также на улицах Михайлова, Каховке и Щелковском шоссе.

В программу реновации вошли 5176 домов, в которых проживает около 1 млн человек. В новые дома горожане начали переезжать в феврале 2018 года. Сегодня ведется или закончено переселение жителей 366 домов в 130 новостроек.

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