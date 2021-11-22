РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 ноя. Подмосковную Балашиху начали украшать к Новому году, в микрорайонах округа появятся более 100 объемных световых конструкций, 5 км иллюминационных гирлянд и тематические плакаты, сообщила «РИАМО в Балашихе» начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета Анастасия Кочеткова.

«В Балашихе мы приступили к украшению улиц, скверов и площадей к празднованию Нового года. На центральной площади у Ледового дворца установим главную городскую елку. Также большие елки появятся возле зданий администраций в центральной части города, в микрорайоне Железнодорожный, у ДК «Кучино» и «Заря»», – сказала Кочеткова.

Она добавила, что скверы в центре города, а также в микрорайонах Южный, Железнодорожный, Заря украсят более 50 объемно-пространственных композиций, 100 световых консолей, 17 декоративных светильников, 5 км иллюминационных гирлянд и тематические плакаты с символикой губернаторской программы «Зима в Подмосковье».