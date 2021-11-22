РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. На рабочей встрече партийного актива люберецкого отделения партии «Единая Россия» обсудили возможность устройства специальной площадки для выгула и тренировки собак на улице Космонавтов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутат Московской областной думы Игорь Коханый и депутат совета депутатов Люберец Александр Мурашкин на обсуждении с заместителем главы горокруга вынесли вопросы благоустройства.

«На встрече мы рассмотрели возможность организации специальной площадки для выгула и тренировки собак на улице Космонавтов, а также обустройства велосипедной дорожки на 1-м Панковском проезде», - отметил Коханый.

Мурашкин добавил, что совместно с руководством люберецкого управления по благоустройству планируется выезд на участок и оценка объема работ, установка сроков исполнения.