РИАМО - 22 ноя. Подмосковные предприятия передали в Сирию продукты питания и медоборудование. Гуманитарную помощь отправили в рамках акции «С любовью из России», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

В Дамаске прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии. Подмосковье представлял первый заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Эдуард Петрухин. Также там прошли двухсторонние переговоры, консультации и встречи с руководством сирийских министерств и ведомств.

От правительства Московской области в Сирию были отправлены сахарный песок, сухое молоко и ультрафиолетовые бактерицидные передвижные облучатели-рециркуляторы воздуха.

Также представители региона предложили принять сирийских детей, которые пострадали от ведения боевых действий и изучают русский язык. Их проведут по подмосковным музеям. Проживать они будут в кадетской школе-интернате имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина.

«Хочется выразить благодарность предприятиям, которые приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи. Россия исторически помогала Сирии и продолжает делать это сегодня. Представители бизнеса из Московской области уже второй раз в текущем году принимают участие в сборе гуманитарной помощи для Сирийской Арабской Республики», – рассказал Петрухин.