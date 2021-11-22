РИАМО - 22 ноя. На 88-году жизни не стало бывшего главного редактора газеты «Московский комсомолец» Игоря Бугаева, сообщает mk.ru.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Бугаев руководил изданием 10 лет – 1958 по 1968 годы. Затем он работал в органах власти Москвы.

С 1987 по 2001 годы был главой комитета по культуре города.

Бугаев запомнился тем, что всегда поддерживал новые начинания представителей столичной культуры и журналистики. Этим он заслужил, с одной стороны, любовь многих авторов спектаклей того времени, а с другой - нелюбовь современников.

При этом Бугаев находил общий язык как с советскими руководителями, так и с властью современной России. Например, с бывшем мэром Москвы Юрием Лужковым.