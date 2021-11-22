РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. На территории обслуживания отдела ГИБДД МВД «Люберецкое» с 22 по 28 ноября в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» водителей проверят на соблюдение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Также инспекторы проконтролируют законность осуществления перевозов пассажиров, наличие необходимых документов у водителей и техническое состояние транспорта.

Пассажирам рекомендуют держаться за поручни при движении автобусов и маршруток.