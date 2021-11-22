РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Жители городского округа Люберцы с 15 по 21 ноября обратились к медикам скорой помощи 3817 раз, сообщил заведующий Люберецкой подстанцией ГБУЗ «Московская областная станция скорой медицинской помощи» Алексей Сульдин в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Выполнено выездов 2894. Из них 347 вызовов – в экстренной форме, 2547 – в неотложной форме», - сказал Сульдин.

Он добавил, что за неделю медики выезжали на дорожно-транспортные происшествия шесть раз.

По горокругу работали 24 круглосуточные бригады.