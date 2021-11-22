РИАМО - 22 ноя. Работы по возведению долгостроя ЖК «Березовая роща» в Раменском городском округе будут продолжены, подрядчиком проекта станет ООО «Стройкомплекс». Предприятие уже подписало контракт на подготовительный этап строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

В ЖК «Березовая роща» запроектировано 13 многоквартирных домов на 1 374 квартиры общей площадью около 53 тыс. кв. м. Первый застройщик ОАО «Земли Московии» был признан банкротом около 2 лет назад и успел приступить к строительству только нескольких корпусов, остальные так и остались на стадии котлована. Достраивать объект предстоит Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

«Объект нам передан в низкой степени строительной готовности - 11%. Работу Фонда затрудняет тот факт, что застройщик-банкрот не передал проектную документацию по ЖК «Березовая роща», и дома пришлось «собирать» фактически по информации из договоров долевого участия», - рассказал гендиректор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Вячеслав Бетин.

Он отметил, что всего в реестре требований участников строительства объекта числятся около 650 дольщиков, которые ждут свои дома с 2014 года, когда произошла остановка строительства.

В Фонде отметили, что провели большой этап по смене застройщика и регистрации прав на земельный участок и объект незавершенного строительства. Второй этап включал в себя обследование долгостроя и проектно-изыскательские работы. Сейчас по дорожной карте – третий и последний этап – это сама стройка, дальнейший ввод объекта и передача ключей.

Застройщик планирует обустроить строительную площадку и завершить большой объем работ начальной стадии строительства уже в мае-июле 2022 года.