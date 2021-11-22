РИАМО - 22 ноя. В Московской области установили еще 5 специализированных комплексов видеообнаружения Axis Q6115 E. Они помогут обнаружить пожары еще на начальной стадии возгорания, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

«Камеры размещены на территории наиболее пожароопасных подмосковных лесничеств - Волоколамского, Шатурского, Истринского, Луховицкого и Виноградовского», – рассказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

В регионе контроль за возникающими пожарами ведут 99 видеокамер. Благодаря им можно полностью охватить всю территорию государственного лесного фонда. Устройства размещают на вышках сотовых операторов. Так, с высоты 70 м обзор с камеры составляет до 25 км при хорошей видимости.

Информация с камер поступает в Региональную диспетчерскую службу комитета лесного хозяйства Подмосковья. Если данные о пожарах подтверждаются, специалисты службы отправляют на место происшествия сотрудников патрульных групп местных лесничеств.