РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. С помощью «фотоловушек» в Люберцах с 15 по 21 ноября выписали два постановления на общую сумму 2000 рублей за незаконный сброс мусора, сказала начальник управления благоустройства администрации городского округа Елена Чиркова на еженедельном оперативном совещании.

По словам Чирковой, сотрудники административно-технической комиссии на прошедшей неделе выписали одно постановление на сумму 30 тысяч рублей за ненадлежащее состояние территории.

«Сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено два постановления на общую сумму 6000 рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора», - отметила Чиркова.