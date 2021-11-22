РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. С 15 по 21 ноября на улице Инициативная города Люберцы выполнили ямочный ремонт общей площадью 32 квадратных метра, сказал начальник управления дорожного хозяйства администрации городского округа Олег Шиховцев на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

По словам Шиховцева, в горокруге установили тактильные плитки на двух остановках.

«Также выполнены работы по понижению бортового камня и обустройству подходов к пешеходным переходам на улице Кирова. Площадь работ составила 12 квадратных метров», - сказал Шиховцев.

За отчетный период на проезжих частях установили три искусственные дорожные неровности.