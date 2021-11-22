РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В подмосковном Подольске приступили к проектированию благоустройства лесопарка «Дубровицкий лес», работы планируется провести в 2022-2023 годах, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках нового проекта «Парки в лесу», инициированного губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, в 2022-2023 годах планируется благоустройство лесопарка «Дубровицкий лес». Средства на реализацию этого масштабного проекта будут выделены из областного и местного бюджетов по программе «Формирование современной комфортной городской среды».

В настоящее время администрация округа совместно с МУ «СШОР по лыжным гонкам» и представителями Подольского филиала ГКУ МО «Мособлес» ведет подготовку к проектированию благоустройства с учетом существующих просек на данном лесном участке. Природная территория «Дубровицкого леса» исторически является излюбленным местом жителей для занятий лыжным спортом. Здесь тренируются ребята муниципальной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам.

Концепцией благоустройства предусмотрено создание лыжероллерной трассы с твердым покрытием и освещением, а также зоны «тихого отдыха» для пеших и велосипедных прогулок с минимальным вмешательством в природную среду.

Также на 2022 год за счет средств местного бюджета запланировано обустройство в лесопарке «Елочки» вдоль улицы Филиппова и начало работ по благоустройству в лесопарке «Сосновый бор» вблизи ЖК «Весенний».