РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 ноя. К Новому году и Рождеству в каждом микрорайоне подмосковной Балашихи в рамках проекта «Зима в Подмосковье» проведут более 300 праздничных мероприятий: гуляний, игровых и спортивных программ. На площади перед ледовым дворцом откроют сноуборд-парк для детей от 3 до 6 лет, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

О том, какие досуговые площадки будут доступны жителям округа глава муниципалитета Сергей Юров рассказал в ходе еженедельного совещания губернатора региона с членами областного правительства и главами муниципалитетов. Более 300 мероприятий для детей и взрослых пройдут во дворах и на городских площадках округа.

В этом сезоне по-новому можно будет провести свой досуг в Пестовском парке. Третий этап благоустройства подарил зоне отдыха лыжероллерную трассу, где можно будет покататься на лыжах, санках и позаниматься скандинавской ходьбой. Протяженность маршрута - 1,5 км.

«1 декабря в парке «Пехорка» откроют каток под открытым небом, где одновременно смогут кататься 150 человек. На новогодних каникулах в парке планируется проведение игровых программ и народных гуляний для жителей», - сказал Юров.

Покататься на коньках можно будет на новой крытой ледовой арене «Пехорка», 3 больших открытых площадках стадионов, а также на 20 хоккейных коробок во дворах.

Кроме того, будет работать и горнолыжный курорт «Лисья гора», который пользуется популярностью не только у местных жителей, но и гостей округа. Там расположено 6 склонов для различного уровня подготовки. Также есть отдельная трасса для тюбинга.

По словам Юрова, в нынешнем году заработает еще одна площадка для любителей зимних видов спорта. Покататься на беговых лыжах можно будет в квартале Акатово.

«С 12 декабря на трассе пройдут соревнования по биатлону и лыжные гонки среди детей и взрослых», - подчеркнул Юров.

А на площади перед ледовым дворцом с 31 декабря по 7 января откроют сноуборд-парк для детей от 3 до 6 лет.