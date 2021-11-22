РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 ноя. Станцию обезжелезивания построят в Королеве в 2022 году в микрорайоне Первомайский, сообщает пресс-служба городской администрации.

Реализацию программы «Чистая вода» обсудили в понедельник на оперативном совещании с членами правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Королеве в микрорайоне Юбилейный ведется модернизация участка водовода от Школьного проезда, до улицы Маяковского, а также устройство системы угольной фильтрации на Водоочистной станции.

В 2022 году для улучшения качества воды планируется обустроить станцию обезжелезивания на ВЗУ №5 в микрорайоне Первомайский.

В рамках президентских проектов с начала 2021 года в Королеве с целью повышения надежности водоснабжения заменено более 2 километров трубопроводов холодного водоснабжения.