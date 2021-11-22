РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 ноя. УМВД России по городскому округу Домодедово напомнило порядок действий при пропаже ребенка.

В первую очередь необходимо обратиться в полицию. Это можно сделать по номеру 112. Также нужно обратиться в дежурную часть УМВД по месту возможного исчезновения. Телефон дежурной части Домодедова: 8(496)793-14-02.

Сотруднику полиции необходимо предоставить свежую фотографию ребенка и подробно описать его приметы, одежду. Также нужно перечислить заболевание, если они имеются и особенности поведения. Кроме того, нужно сообщить номер мобильного телефона ребенка.

Как можно подробнее нужно сообщить об обстоятельствах исчезновения ребенка, его образе жизни, увлечениях, какую школу или детский сад посещает, какой круг общения, знает ли ребенок, где живут его приятели, где обычно гуляет, как проводит досуг.

Если у ребенка есть мобильный телефон, то необходимо запросить распечатку последних звонков у оператора мобильной связи и отметить незнакомые номера. Распечатку нужно передать в полицию.

Также самостоятельно нужно обзвонить друзей и знакомых ребенка, узнать, когда они в последний раз его видели. Всю информацию желательно записать и передать в полицию.

Также в качестве мер профилактики нужно чаще фотографировать ребенка, чтобы были свежие фотографии. Ребенка дошкольного возраста нужно научить знать свою фамилию, адрес, телефоны родителей, либо эту информацию можно зафиксировать на одежде.

Кроме того, ребенку нужно установить четкие границы для прогулок. С детьми необходимо проводить инструктажи по безопасному поведению, общению с незнакомыми людьми, объяснить, что ни при каких обстоятельствах нельзя уходить с незнакомыми людьми.