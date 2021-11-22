РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. С 15 по 21 ноября с придорожных территорий городского округа Люберцы вывезли 85 кубических метров мусора и 74 кубических метров смета, сообщил начальник управления дорожного хозяйства администрации муниципалитета Олег Шиховцев.

На прошедшей неделе выполнили очистку остановочных павильонов, дорожных знаков и ограждений от надписей и рекламы.

«В рамках зимнего содержания проводились плановые работы по обработке противогололедными материалами и очистке проезжих частей, автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных переходов», - сказал Шиховцев.

Всего в работах задействовали 134 сотрудника и 70 единиц спецтехники.