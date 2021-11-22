РИАМО - 22 ноя. В Московской области началось голосование за организацию выделенных полос на дорогах для общественного транспорта. Принять участие можно на портале «Добродел» до 5 декабря, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Такое голосование проходит в регионе впервые. Отдать свой голос можно за выделенные полосы, которые могут организовать в Долгопрудном, Мытищах, Балашихе, Люберцах, Ленинском, Подольске, Красногорске и Химках. Там были выбраны участки дорог с самым большим пассажиропотоком.

«Одной из мер по борьбе с пробками является организация беспрепятственного движения общественного транспорта. Выделенные полосы позволят повысить пропускную способность общественного транспорта в среднем на 20%», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Чтобы разгрузить участки движения в сторону столицы и в Подмосковье, на выбор предлагается обустроить выделенные полосы в Химках на Молодежной улице, в Люберцах на Новорязанском шоссе, в Долгопрудном на Лихачевском проспекте, в Балашихе на шоссе Энтузиастов и в Подольске на улице Кирова.

Выделенные полосы, которые будут вести только в столицу, предлагают обустроить на Осташковском шоссе в Мытищах, в Ленинском округе на дороге «А-105 Москва – Домодедово» и Каширском шоссе, в Красногорске на Волоколамском шоссе и в Мытищах на Ярославском шоссе.

Принять участие в голосовании могут не только жители тех муниципалитетов, где в итоге появятся выделенные полосы, но и соседних округов. Голосование завершится 5 декабря. Его разделили по каждому городскому округу на портале в разделе «Опросы».