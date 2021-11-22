РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. В Подольске проведут проверку по факту ДТП в микрорайоне Климовск, в результате которого пострадал несовершеннолетний, сообщается в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

18 ноября в 17:20 в микрорайоне Климовск на улице Заводская у дома 11/2 произошло столкновение двух легковых транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пассажир получил травмы.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.