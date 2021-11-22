РИАМО - 22 ноя. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев занял 3-е место рейтинга цитируемости в СМИ глав субъектов РФ, которые ведут свои блоги. Составила рейтинг компания «Медиалогия».

Также в рейтинг вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Исследование проводилсь на основе базы СМИ из 69 тыс. источников в октябре 2021 года.

СМИ ссылались на Воробьева, который в своем аккаунте в Instagram поздравил жителей с Днем Московской области и поблагодарил за развитие региона.

Губернатор также поздравил президента России с днем рождения во «ВКонтакте» и поблагодарил его за поддержку Подмосковья.

В Telegram Воробьев рассказал, что посещать театры и музеи Подмосковья в нерабочие дни можно только при наличии QR-кода и в маске.