РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 ноя. В Домодедове с начала года установили 309 камер, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Всего в нашем округе к системе подключены 2372 камеры. С начала года установили еще 309 камер, до конца 2021 подключим еще 92. При помощи видеозаписей с начала года раскрыто 90 преступлений», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в городском округе Домодедово работает 8 опорных пунктов УМВД и 4 комнаты приема граждан. Узнать имя своего участкового можно на сайте домодедово.50.мвд.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программу «Безопасный регион» в Подмосковье усилят, чтобы в новых микрорайонах появлялись опорные пункты полиции и принимались дополнительные меры по защите жителей.