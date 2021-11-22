РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Порядка 40 участников объединил субботник в лесополосе в подмосковном Красногорске, сообщается в Telegram-канале администрации горокруга.

В лесополосе в селе Ильинское прошел субботник. В нем приняли участие сотрудники территориального отдела администрации, волонтеры «Молодой гвардии», Истринского филиала комитета лесного хозяйства, а также Красногорской городской службы.

«Важно начинать с себя: сходил на шашлыки, уходя, убери за собой, сходил на прогулку в лес, не оставляй за собой мусора. Нужно проявлять свою активную гражданскую позицию, участвовать в субботниках и главное – беречь природу», - отметил руководитель первичного отделения «Молодой гвардии» по территориальному отделу села Ильинское Всеволод Прудников.

Историческая роща села Ильинское очень дорога местным жителям, поэтому на субботник вышло около 40 человек.

«Призываем присоединяться жителей, волонтеров и подрядных организаций, чтобы сохранить природу для будущих поколений», - сказала местная жительница Татьяна Вишнякова.