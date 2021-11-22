РИАМО - 22 ноя. В Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья за прошедшую неделю поступили 29 новых проектов, в том числе 8 объектов крупного бизнеса и 21 объект малого, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В число строительных проектов крупного бизнеса вошли такие объекты, как производственно-складской комплекс на участке площадью 9,1 га в Дмитровском городском округе, 2 объекта производства на участке площадью 1,3 га в Щелкове и участке площадью 1 га в Солнечногорске, а также склад на участке площадью 16,4 га в Серпухове.

Среди проектов малого бизнеса запланировано строительство следующих объектов: 2 административно-бытовых комплекса на участках общей площадью 4,5 га в Богородском округе, 3 складских здания на участке 1,77 га в Наро-Фоминском округе, на участке площадью 1,3 га в Мытищах и участке площадью 0,14 га в Химках.

Кроме того, в число запланированных объектов малого бизнеса вошли автомобильная мойка на участке площадью 0,16 га в Истре, завод на участке площадью 3,6 га в Лобне и автоцентр на участке площадью 4,7 га в Орехово-Зуевском округе.

Подать заявку на сопровождение нежилого объекта в Центр содействия строительству Подмосковья можно через почту css@mosreg.ru и колл-центр по номеру 8 (498) 602-00-00.

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