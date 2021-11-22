РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 ноя. В Домодедове зимой будет работать 22 катка, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Готовимся к зимнему сезону. В этом году определили 22 адреса, где будут расположены катки и 12 горок», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Время работы объектов с 10:00 до 22:00.

Главный каток зимой откроется на площади 30-летия Победы.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова сообщила, что в грядущем зимнем сезоне в Подмосковье откроются 5 новых катков с искусственным льдом. Новые катки появятся в парке «Наташинские пруды» (Люберцы), на площади у молодежного центра «Победа» (Домодедово), в парке «Питомник» (Серпухов), в парке Малевича (Одинцово), в парке 30-летия Победы (Орехово-Зуево).

Кроме того, работают катки в Балашихе, парках «Раздолье» и «Патриот» в Одинцовском округе, Сергиевом Посаде, Химках, Дмитрове, Подольске и Реутове.