РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. С 15 по 21 ноября во дворах городского округа Люберцы устранили 14 ям, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова на еженедельном оперативном совещании в понедельник.

«На дворовых территориях силами управляющих организаций проводится ямочный ремонт. Таким образом, за прошедшую неделю устранено 14 ям общей площадью более 120 квадратных метров», - сказала Чиркова.

Также во дворах проводились плановые работы по содержанию территорий. Всего задействовали 109 единиц спецтехники и 1149 сотрудников. За минувшую неделю вывезли 412 кубических метров мусора.