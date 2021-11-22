РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 ноя. В связи с поломкой глубинного насоса и работами по его замене временно отключена холодная вода в микрорайоне РТС, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала.

Холодная вода отключена на улицах: Механизаторов, 3, 5, 7, 9; Мелиораторов,19, 21 и Фряновском шоссе, 36, 38, 40, 44, 48, 66, 68, 70, д/с №54.

Работы по устранению аварийной ситуации продлятся до 21:00.

В случае возникновения вопросов необходимо обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы: 8(496)562-11-72.