РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Перевозчика на маршрутном такси №41 в подмосковном Красногорске сменят из-за нареканий от пассажиров, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Судебное разбирательство о прекращении обслуживания маршрута «станция МЦД Павшино - Николо-Урюпино» ИП Сергеевым было инициировано администрацией горокруга Красногорск из-за неудовлетворительной работой данного перевозчика и неоднократными нареканиями пассажиров.

Действие свидетельств на пассажирские перевозки прекращено по судебному решению. С 29 ноября и до подведения итогов открытого конкурса маршрут №41 будет временно обслуживать ООО «Попутчик».

21 ноября на данном маршруте произошел инцидент, при котором водитель маршрутного такси в грубой форме отказал жителю в приеме оплаты за проезд по системе мобильных платежей.

В ходе еженедельного оперативного совещания временно исполняющий полномочия главы горокруга Красногорск Дмитрий Волков потребовал от водителя публичных извинений в адрес пассажира.





