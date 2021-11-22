РИАМО - 22 ноя. Каждый десятый человек, переболевший коронавирусной инфекцией, испытывает боли по всему телу. Это может происходить потому, что болезнь мешает работе противоболевой системы, рассказал главный невролог сети клиник «Семейная» Ойбек Тургунхужаев.

Люди, которые перенесли Covid-19, нередко жалуются на мигрирующие боли по всему телу. Такое заболевание называется фибромиалгия.

«Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, «туман» в голове», – объяснил невролог в эфире радио Sputnik.

Если при обращении к врачу у пациента не выявят воспалительную инфекцию, то причиной проблемы наверняка оказывается дисфункция нервной системы из-за коронавируса, считает врач.

Также он рассказал, что еще коронавирус может повлиять на работу эндокринной и эмоциональной систем.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>