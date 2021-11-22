РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Народному артисту РФ и композитору Владиславу Агафонникову вручили почетный знак «За верность Подольску», сообщили на сайте администрации округа.

В концертном зале администрации Подольска 21 ноября состоялся концерт в рамках фестиваля «Агафонниковские вечера-2021», посвященный 85-летнему юбилею почетного гражданина Подольска Агафонникова. Муниципальную награду — почетный знак «За верность Подольску» юбиляру вручил глава округа Николай Пестов.

На концерте прозвучали музыкальные хоровые произведения Владимира и Владислава Агафонниковых — двух ярких представителей музыкальной династии.

Владимир Агафонников в середине прошлого столетия был регентом Троицкого собора, автором и аранжировщиком хоровых сочинений. Произведения по его рукописным нотам, переданным городу, дирижер камерного хора Подольской филармонии Кирилл Краюшкин и его сподвижники включили в свой репертуар. В исполнении хора зрители услышали четыре произведения на духовную тематику «Отче наш», «Свете тихий», «Богородица Дева, радуйся», «Слава в вышних Богу».