РИАМО - 22 ноя. Новую сцену столичного Большого театра затопило из-за срабатывания системы пожаротушения. Ее почти сразу же отключили, сообщает газета «Известия».

Как отметили в пресс-службе культурного заведения, систему отключили через 25 секунд. Однако на сцену вылилось достаточное количество воды.

«Ночная смена уже успела разобрать оформление оперы Вайнберга «Идиот», которая была показана на Новой сцене в воскресенье», — отметили в Большом театре.

Декорации для нового спектакля еще не были установлены на сцене.

Видео момента падения декорации в Большом театре>>