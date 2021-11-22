РИАМО - 22 ноя. Жители ряда населенных пунктов Югры, которые не сделали прививку от Covid-19 или не переболели, с понедельника должны соблюдать режим самоизоляции, сообщает Газета.ru.

Эта мера будет действовать до 5 декабря. На самоизоляцию отправлены жители Нефтеюганска, Няганя, Урая и Кондинского района ХМАО-Югры (село Леуши, поселок Мулымья, а также поселки городского типа Луговой, Междуреченский и Мортка).

В указанных населенных пунктах также запрещена работа кафе, ресторанов и фитнес-клубов.

Югра стала первым регионом России, где власти пошли на подобные меры.

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