РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Полицейские напомнили школьникам в подмосковном Красногорске о вреде курения и употребления алкоголя и наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по горокругу.

Сотрудники полиции УМВД России по горокругу Красногорск в рамках Единого дня профилактики посетили учеников 7-8 классов средней общеобразовательной школы №15 и гимназии №7.

Подростки узнали о негативных последствиях курения табака, употребления алкогольных напитков и наркотических средств. Им напомнили о правилах поведения в общественных местах и объяснили, какая ответственность предусмотрена за совершение правонарушений и преступлений в их возрасте.

Инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили, что за любым противоправным деянием неминуемо следует административное или уголовное наказания. Также полицейские дали рекомендации детям о том, как вести себя, если они оказались в безлюдном месте в компании незнакомого человека.



В завершение встречи учащиеся выразили благодарность за познавательную беседу.