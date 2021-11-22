РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 ноя. Полицейские напомнили школьникам в подмосковном Красногорске о вреде курения и употребления алкоголя и наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по горокругу.
Сотрудники полиции УМВД России по горокругу Красногорск в рамках Единого дня профилактики посетили учеников 7-8 классов средней общеобразовательной школы №15 и гимназии №7.
Подростки узнали о негативных последствиях курения табака, употребления алкогольных напитков и наркотических средств. Им напомнили о правилах поведения в общественных местах и объяснили, какая ответственность предусмотрена за совершение правонарушений и преступлений в их возрасте.
Инспекторы по делам несовершеннолетних напомнили, что за любым противоправным деянием неминуемо следует административное или уголовное наказания. Также полицейские дали рекомендации детям о том, как вести себя, если они оказались в безлюдном месте в компании незнакомого человека.
В завершение встречи учащиеся выразили благодарность за познавательную беседу.
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