РИАМО - 22 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1784 случая заражения коронавирусом. Наибольшее число заболевших зафиксировали в Люберцах (166), Королеве (156), Балашихе (131), Красногорске (120), Дмитровском округе (82) и Коломне (82), сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

По 69 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Серпухове и Ступине, 56 – в Мытищах, 54 – в Орехово-Зуевском округе, 53 – в Наро-Фоминском округе, 51 – в Подольске, по 50 – в Шатуре и Жуковском, 44 – в Электростали, 43 – в Щелкове, 42 – в Пущине, 37 – в Одинцовском округе, 33 – в Воскресенске, 32 – в Дзержинском, 29 – в Волоколамском округе.

По 26 случаев – в городском округе Пушкинский, Богородском округе и Истре, 24 – в Долгопрудном, 22 – в Луховицах, 20 – в Дубне, 19 – в Ивантеевке, по 18 – в Зарайске и Павловском Посаде, 16 – в Шаховской, 15 – в Раменском округе, 12 – в Талдомском округе, по 11 – в Можайском округе и Кашире.

По 10 – в Озерах и Электрогорске, 7 – в Чехове, 6 – в Рузском округе, по 5 – в Солнечногорске, Лосино-Петровском и Домодедове, 4 – в Бронницах, 3 – в Реутове, по 2 – в Егорьевске, Клину, Лобне, Лыткарине, Протвине и Черноголовке, по 1 – в Сергиево-Посадском округе, Ленинском округе, Краснознаменске, Лотошине, Фрязине и Серебряных Прудах.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Власихе, Молодежном, Рошале и Химках.

С начала пандемии в Московской области выявлено 574 194 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 10 001 человек. Выздоровели и выписались 505 779 человек.

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