РИАМО - 22 ноя. В Москве и Подмосковье во вторник ожидается резкое повышение атмосферного давления до 750 миллиметров ртутного столба, сообщает РИА Новости.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, сейчас показатель атмосферного давления составляет около 720 мм ртутного столба.

«Во вторник будет более 750 миллиметров ртутного столба. Резкое повышение давления. Солнышко во вторник появится, переменная облачность. Ночные температуры существенно снизятся до -5…-10 градусов, днем -2…-4, а днем местами до -6 градусов. Нормальная зимняя погода», - сказал Вильфанд.

В среду ночью температура воздуха составит -4…-7 градусов, днем прогреется до нуля. Согласно прогнозам синоптиков, в пределах такой температуры пройдет вся начавшаяся рабочая неделя.

Также, начиная со вторника, синоптики не ожидают выпадения осадков в регионе.