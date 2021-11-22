РИАМО - 22 ноя. Эксперты онлайн-сервиса торговли «Авито» выявили рост спроса на товары для зимних видов спорта в России на 39% в ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, пишет Газета.ru.

Согласно данным «Авито», в ноябре этого года на 49% больше россиян интересуются покупкой сноуборда, а спрос на горные лыжи вырос на 48%. При этом средняя стоимость инвентаря выросла на 10% и составляет 5 500 рублей.

Также повышенный интерес у покупателей отмечается на экипировку для зимних видов спорта и вспомогательное снаряжение. По сравнению с прошлым годом, спрос на сноубордистские костюмы вырос на 53%, а интерес к горнолыжной одежде на 74%.

Кроме того, наблюдается рост покупательского интереса к конькам (+28%) и хоккейным клюшкам (+73%).

Наибольший рост спроса зафиксирован на товары для детей. Так, покупатели стали в 2,5 раза чаще проявлять интерес к тюбингам для катания с горки и в 2,2 раза чаще - к ледянкам.

Где покататься на горных лыжах и сноуборде: лучшие склоны Московского региона>>