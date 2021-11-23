В октябре Госдума предварительно одобрила поправки, позволяющие ограничивать кредиты и займы, которые банки и микрофинансовые организации могут выдать за определенный срок. Таким образом снизится вероятность попадания граждан в долговые ямы, а вернуть взятые суммы будет проще. Зачем нужно брать сразу несколько кредитов и как их отдавать, РИАМО рассказали жители столицы.

Татьяна, 26 лет:

«Мама постоянно говорила мне: «Никогда не бери кредиты». Совет толковый, ведь научиться распоряжаться деньгами я так и не смогла, зато тратила их с завидной регулярностью.

В итоге то на одну крупную трату, то на другую я взяла приличную сумму в банках. Раньше на мне висело пять кредитов, деньги с которых я тратила на технику, шоппинг и ремонт. Займы брала в трех разных банках, был даже на повышение лимита одного из раннее оформленных кредитов. Возвращать их было, конечно, намного сложнее, чем тратить.

Я вошла в режим экономии, взяла больше работы и закрыла несколько кредитов. Было ужасно, когда половина зарплаты уходила просто на погашение долга. Теперь буду намного осторожнее с займами».

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Валерия, 29 лет:

«Честно говоря, я не привыкла себе в чем-либо отказывать и начинать не хочу. Кредиты я брала осознанно, с полным пониманием, что сама платить их не буду – желающие покрывать мои расходы всегда находились. При этом я имею работу со средним доходом, но его всегда не хватает на тот уровень жизни, который мне по душе.

Я умудрялась жить за чужой счет за границей, обедать в хороших заведениях, иногда покупать себе люксовые духи. Долг перед банком появился, когда я сменила круг общения, и деньги стало брать неоткуда. В сумме мой кредит составлял полмиллиона.

Сейчас я замужем за человеком, который, перед тем как сделать мне предложение, погасил эту сумму. Мы вполне счастливы в браке и живем в достатке».

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Елена, 25 лет:

«Мать моей знакомой не могла покрывать свои расходы и нужды дочери, поэтому брала один кредит за другим, а потом, когда банки начали отказывать, перешла на микрозаймы.

В итоге их квартира оказалась в собственности у компании микрозаймов, а сама женщина скончалась. Ее дочери звонили и включали похоронный марш, угрожали, в дверь ломились коллекторы. Моя знакомая то и дело ходила с адвокатами по судам, обращалась в СМИ, но все без толку. В итоге жили на чемоданах.

Долгое время им удавалось добиться отсрочек в окончательном решении суда, но позже мы с ней потеряли контакты – чем закончилась эта история, я не знаю. Для меня она стала хорошим уроком, пусть произошла и не со мной».

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Татьяна, 27 лет:

«Я брала кредит на то, чтобы сделать ремонт в квартире, а когда деньги подошли к концу, влезла в долги. Тогда у меня крутилась мысль, что в банк я снова точно не пойду – один раз еще куда ни шло, но снова повесить на себя камень я была не готова.

В конечном итоге я набрала долгов и оказалась не в лучшем положении и без кредита. Потом и вовсе все равно пришлось его брать, чтобы у меня были деньги на жизнь и возвращение долгов знакомым и родственникам. Благо, тогда мне удалось наладить бюджет.

Второй раз я столкнулась с такой же историей, когда моему молодому человеку не хватало денег на поездку за рубеж. Мы только начали встречаться, и я по глупости предложила добавить, потому что безумно хотела произвести на него хорошее впечатление. Мои близкие были в шоке и постоянно причитали, мол, как так можно. Однако я была непреклонна. Ему же сказала, что это мои собственные накопления. А сразу после его возвращения мы расстались, сейчас мне стыдно за свою глупость».

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Дарья, 31 год:

«Я переехала в Москву из провинциального города, поэтому, чтобы устроиться тут в первое время, взяла кредит. Как это часто происходит, один потянул за собой второй, а затем и третий. В общем, у меня образовалась задолженность почти на 300 тысяч рублей.

Платить было нечем. Доходило до того, что я брала кредитные деньги с одной карты и гасила другую, а когда получала кешбэк с оплаты долга, то жила практически только на него: покупала еду, стиральные порошки, оплачивала проезд. Тот период был ужасным, я даже не могла позволить себе новую зимнюю куртку, чтобы еще сильнее не ухудшить ситуацию с финансами. Часть долгов за меня гасили мои друзья.

Мне пришлось устроиться на две работы, одна из которых была удаленной. Часть суммы я покрыла, но все еще должна банку, а также тем, кто меня выручал. Очень боюсь снова сорваться, взять еще кредитов и на несколько лет застрять в этом замкнутом круге».

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