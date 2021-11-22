РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 ноя. Основные работы по реконструкции ж/д станции Железнодорожная начнутся во II квартале 2022 г., сам четвертый диаметр в РЖД планируют построить за два года и запустить в 2024 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

После реконструкции станция станет самой большой на МЦД. Появятся 4 новые платформы с навесами и мост-конкорс для безопасного перехода через ж/д пути и спуска к платформам. Переход станет доступнее для родителей с колясками и маломобильных пассажиров.

«Железнодорожная входит в число станций с самым большим пассажиропотоком на МЖД. Нагрузка на станцию в летнее время составляет более 100 тыс. человек в сутки. Инфраструктура станции устарела, и она нуждается в обновлении», — сказал замглавы администрации округа Алексей Ковалев в студии телеканала 360.

Он добавил, что по проекту реконструкции здесь появится большой пригородный вокзал с распределительным залом. Крупнейший транспортный узел станет максимально удобен для пассажиров.

Новый павильон станции обеспечит пассажирам выход на новые платформы, а также свяжет между собой Лесопарковую улицу и Носовихинское шоссе. Пассажиры во время строительных работ будут пользоваться временным пешеходным мостом через пути с выходом на Привокзальную площадь.

Для того чтобы снять нагрузку со станции Железнодорожная и приступить к ее масштабной реконструкции, будет возведена временная платформа Ольгино.

«Открытие временной платформы Ольгино планируется в I квартале 2022 года, затем во II квартале начнутся основные работы по реконструкции станции Железнодорожная. Сам четвtртый диаметр в РЖД планируют построить за два года и запустить в 2024 году», - подчеркнул Ковалев.

По его словам, суточный пассажиропоток может составить более 450 тыс. человек. Общая длина будущего диаметра составит 86 км, он соединит семь вокзалов. На маршруте будет 39 остановок, на 18 из них можно будет пересесть на станции метро, Московского центрального кольца (МЦК) и другие МЦД.

Администрация Балашихи разработала несколько автобусных маршрутов, которые будут доставлять пассажиров до станции Ольгино. При этом старые маршруты пассажирского транспорта остаются, но их движение будет продлено до остановочного пункта Ольгино.

МЦД-4 — самый протяженный и сложный проект для Москвы и Подмосковья. Реконструкция станций будущего МЦД-4 сможет обеспечить удобство пассажиров, ежедневно пользующихся электричками.