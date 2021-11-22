РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 ноя. Школьница из Сербии будет изучать русский язык в подольской школе до 28 ноября по международной программе AFS «Интеркультура», сообщила педагог подольской школы и представитель проекта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Светлана Щербакова.

В рамках международной программы AFS «Интеркультура» в школе №5 микрорайона Климовск с 1 сентября по 28 ноября проходит обучение школьница из Сербии Милена Петрович.

«Она начала учить русский язык в Сербии и сейчас принимает участие в международной программе, проживает в семье в микрорайоне Климовск. Девочка знакомится с русскими традициями, культурой, посещает музеи, выставки, театры. Больше всего ей понравился русский балет «Лебединое озеро», Кремль и Красная площадь, а также Санкт-Петербург», - написала Щербакова.

Принять участие в программе могут жители округа в возрасте от 15 до 18 лет. Для этого необходимо заполнить анкету и принять участие в конкурсе.