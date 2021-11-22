РИАМО - 22 ноя. Собирать пожертвования от населения в специальные ящики могут только те некоммерческие организации, в уставе которых указан благотворительный вид деятельности, сообщает пресс-служба министерства экономического развития РФ.

Устав надежной, добросовестной НКО всегда можно найти на ее официальном сайте.

Переносные ящики для пожертвований могу использоваться только в рамках мероприятий, которые организованы НКО. У сотрудника или добровольца, который собирает денежные средства с помощью ящика, при себе должен быть договор с НКО или доверенность на сбор средств (оригинал документа или его копия).

Стационарные ящики для сбора пожертвований могут быть установлены только по согласованию с арендодателем помещения на основании договора. Ящик должен быть опечатан и иметь инвентарный номер.

Любой ящик для сбора пожертвований обязательно должен содержать информацию о НКО (наименование, почтовый адрес, ИНН и номер счета), наименование программы или другого документа, в соответствии с которым собираются деньги. Также на нем должны быть указаны доменное имя или сетевой адрес НКО, если есть, контактные данные, по которым благотворитель сможет получить всю интересующую его информацию.

Россиян предупредили, что объявления мошенников всегда выглядят ярко и эмоционально, но информацию нужно обязательно проверить перед отправлением денежных средств.