РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 ноя. Люберецкие спортсмены получили первое место на первенстве городского округа по боксу «Люберецкая перчатка», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования посвящены памяти мастера спорта СССР Александра Сидорова. В первенстве участвовали более 70 человек из Люберец, Дзержинского и Гжели.

«Люберецкие боксеры показали достойные результаты. Они завоевали 47 медалей: 21 – золотую и 26 – серебряных. Лучшим боксером турнира признан Никита Заякин, лучшим судьей — Александр Кулаков, приз за волю к победе получил Дмитрий Терехов», - сказал Ружицкий.