РИАМО - 22 ноя. Если о помощи в соцсетях или по электронной почте просит незнакомый человек, то такие сообщения лучше игнорировать, так как проконтролировать расходование пожертвованных денет частным лицом невозможно, сообщает пресс-служба министерства экономического развития РФ.

Если просьба поступила от некоммерческой организации, то рекомендуется проверить ее на добросовестность и только после этого принимать решение о помощи.

Проверить НКО на добросовестность можно изучив ее соцсети, посмотрев, сколько работает организация. Также следует обратить внимание, есть ли на страницах учреждения контакты, как часто обновляются новости, размещены ли годовые отчеты и информация о расходовании средств.

Россиян предупредили, что добросовестные НКО собирают пожертвования на расчетные счета, а мошенники используют электронные кошельки и банковские карты физлиц. Деньги для помощи следует перечислять только расчетные счета юрлиц.

Объявления мошенников всегда выглядят ярко и эмоционально.

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