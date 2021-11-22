РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 ноя. В подмосковном Домодедове отремонтировано порядка 31 км воздушных линий различного класса напряжения в рамках подготовки к зимнему сезону, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Также на территории округа заменено 18 км неизолированного провода на самонесущий изолированный и 165 опор линий электропередачи, вдоль ЛЭП расчищено от растительности около 7,1 га просек, отремонтировано 66 и заменено 30 трансформаторов в 21 населенном пункте округа.

Для прохождения зимнего максимума нагрузки в компании на 100% сформирован запас оборудования. В Домодедовском РЭС обеспечена готовность к работе двух передвижных электростанций мощностью 720 кВА. Для ликвидации нештатных ситуаций обеспечена готовность 80 человек и 50 единиц автомобильного транспорта и спецтехники.

Все этапы ремонтной программы выполнялись с опережением графика.