РИАМО - 22 ноя. В парке Победы и парке «Дулевский» в Орехово-Зуевском округе будут организованы 2 катка площадью 3 тыс. кв. м и 2 тыс. кв. м соответственно, сообщил врип главы Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

«Орехово-Зуевский округ активно готовится к новогодним праздникам. Мы заблаговременно проводим встречи с общественными советами наших парков, обсуждаем концепцию зимнего содержания и наполнения активностями. Важно для всех – и для жителей, и для нас, чтобы это было комфортно и удобно», — сказал Руслан Заголовацкий в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Различные активности в рамках региональной программы «Зима в Подмосковье» будут организованы в парке Победы, парке культуры и отдыха «Дулевский». Будет украшена набережная Клязьмы.

Так, в парке Победы будет залит каток площадью 3 тыс. кв. м, а в парке культуры и отдыха «Дулевский» - площадью 2 тыс. кв. м.

Заголовацкий отметил, что у жителей большой запрос на фотозоны, поэтому зонами притяжения остаются парки и скверы. Они будут украшены инсталляциями, и там установят фотозоны.

В округе находятся 4 лыжные базы, где проводятся соревнования спортсменов и катаются любители. В округе также есть прокат снегоходов.